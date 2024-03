E-Bike bei Krankenhaus abgestellt – am nächsten Tag ist es weg

Derzeit noch unbekannte Täter haben es in der Zeit zwischen gestern und heute Vormittag offenbar auf ein versperrtes E-Bike abgesehen. Das E-Bike gehörte einer 53-jährigen Klagenfurterin und stand am Gelände eines Krankenhauses in der Landeshauptstadt. Der Frau ist durch den Diebstahl ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.