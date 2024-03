Grazer Kampfkunstmeister Perry Zmugg als Hero of FMA ausgezeichnet

In Manila

Veröffentlicht am 4. März 2024, 17:17 / © Perry Zmugg

Die Auszeichnung wurde im Beisein des philippinischen Senatspräsidenten überreicht, der Zmugg für seine Leistungen im Bereich der philippinischen Kampfkünste „Kombatan-Arnis“ ehrte.

Leistung und Kunstform

Perry Zmugg hat sein Können und Engagement in den philippinischen Kampfkünsten unter Beweis gestellt. Seine Leistung und sein Beitrag zu dieser traditionellen Kunstform wurden mit der Hero of FMA-Auszeichnung gewürdigt, die als höchste Anerkennung in diesem Bereich auf den Philippinen gilt.

2nd Bayanihan-Event

Die Verleihung fand im Rahmen des 2nd Bayanihan-Events statt. Zmugg, der als erster und bisher einziger Österreicher diese prestigeträchtige Auszeichnung erhielt, zeigte sich überwältigt von der Anerkennung und freut sich darüber, auch Österreich auf den philippinischen Inseln bekannter gemacht zu haben.

Training und Workshops

Während seines Aufenthalts nutzte Zmugg die Gelegenheit, sein umfassendes Wissen im Bereich der Filipino Martial Arts (FMA) zu teilen. Durch verschiedene Trainings und Workshops vermittelte er nicht nur seine technischen Fähigkeiten, sondern auch die Philosophie und die kulturelle Bedeutung hinter den Kampfkünsten. Dies ermöglichte ihm, etwas von dem zurückzugeben, was er im Laufe seiner Karriere gelernt hat.