„Wissen, was wir falsch gemacht haben“: VSV ist heiß auf Revanche

Das erste Spiel in der Best-Of-Seven-Serie hat der VSV gegen den HC Bozen mit 2:5 verloren. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt für die Villacher aber nicht, wartet Partie Nummer 2 doch schon am morgigen Dienstag, den 5. März ab 19.15 Uhr, in der Villacher Stadthalle. Nach der Auftaktniederlage sind die Cracks des VSV jedenfalls heiß auf die Revanche. „Wir haben das erste Match verloren, aber eine Best-Of-Seven-Serie ist lang. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben und wollen schon morgen in Villach, angetrieben von unseren so großartigen Fans, zurückschlagen“, so Headcoach Marcel Rodman.