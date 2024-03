Schwer verletzt: 43-Jähriger fuhr ohne Helm gegen Straßenlaterne

Veröffentlicht am 4. März 2024, 17:49 / ©KK

Am Montag, 4. März 2024, kurz nach Mitternacht, rief man eine Polizeistreife nach Kufstein in die Marktgasse. Dort lag eine bewegungslose Person am Boden.

Am Kopf verletzt

Als die Polizei ankam, leisteten Passanten bereits Erste Hilfe. Die verletzte Person, ein 43-jähriger Mann, reagierte nicht. Die Polizisten setzten die Erste Hilfe fort. Bald danach kamen die Rettungskräfte. Der Mann hatte eine stark blutende Wunde am Kopf.

Ermittlungen laufen

Er kam erst ins Krankenhaus Kufstein, dann nach Innsbruck. Ermittlungen zeigen, dass er ohne Helm Fahrrad fuhr. Er prallte gegen eine Straßenlaterne, fiel und verletzte sich am Kopf. Bisher konnte der Mann nicht zum Unfall befragt werden. Die Ermittlungen laufen noch.