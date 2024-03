Kollision: 63-jährige Französin nach Pistenunfall im Krankenhaus

Am Montag, 4. März 2024, ereignete sich ein Unfall auf Piste Nr. 13 am Giggijoch in Sölden. Eine 63-jährige Französin und ein 40-jähriger Deutscher stießen zusammen. Der Deutsche blieb unverletzt stehen. Die Französin fiel hin und zog sich eine schwere Verletzung am rechten Oberschenkel zu. Nach der Erstversorgung auf der Piste brachte ein Rettungshubschrauber sie ins Krankenhaus nach Zams.