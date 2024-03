60-Jähriger verletzte sich bei Holzarbeiten mit Motorsäge

Veröffentlicht am 4. März 2024, 18:38 / ©pixabay / fotoblend

Gegen 13.30 Uhr war der 60-Jährige mit Holzarbeiten im Gößgraben beschäftigt. Dabei dürfte er bei einem losen Wurzelkörper einen Teil des Stammes mit der Motorsäge abgeschnitten haben. Der Wurzelkörper dürfte dadurch in Bewegung geraten sein und den 60-Jährigen am Kopf sowie am Arm getroffen haben.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht

Der Mann erlitt Verletzungen und begab sich selbstständig nach Hause, wo er von seiner Gattin erstversorgt wurde. In weiterer Folge wurde er von der Rettung ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.03.2024 um 18:45 Uhr aktualisiert