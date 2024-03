Hoffnungsschimmer: Kärntner will OP-Termin – und bekommt 10.000 Euro

Veröffentlicht am 4. März 2024, 19:03 / ©EKATERINA BOLOVTSO/Pexels

Ein Streit war es, der einem Kärntner in einem Klagenfurter Lokal vor etwa einem Jahr zum Verhängnis wurde. Was darauf folgte, war eine regelrechte Tortur: Seit dem Schlag ins Gesicht soll der 26-jährige Kärntner einen Höcker auf der Nase haben und Probleme beim Atmen haben. Heute stand er vor Gericht und wollte die Kosten für eine frühere Nasen-Operation oder einen früheren Termin erstreiten – wir haben berichtet.

10.000 Euro Schmerzensgeld

Der Grund dafür: Im Klagenfurter Klinikum gibt es nämlich den nächsten Temin erst 2025 – also zwei Jahre nach der verhängnisvollen Nacht. Will er einen früheren Termin, muss er in eine Privatklinik. Kostenpunkt: 15.000 Euro. Schlussendlich ist das Gerichtsverfahren auf einen Vergleich hinaus gelaufen. Der 26-Jährige bekommt 10.000 Euro Schmerzensgeld. Wie Medien berichten soll es auch einen Hoffnungsschimmer für eine kostenlose Nasenbehandlung geben – eventuell im Bezirkskrankenhaus Lienz.