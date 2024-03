„Alles Arbeit“: Ein Blick auf weibliche Arbeit in der Nachkriegszeit

Veröffentlicht am 4. März 2024, 20:00 / ©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Organisiert von Eva Tropper in Zusammenarbeit mit Astrid Aschacher und Samuel Hofstadler präsentiert die Ausstellung Bilder weiblicher Arbeit in der steirischen Nachkriegszeit. Der Ausgangspunkt für diese eindrucksvolle Sammlung von rund 60.000 Presse-Fotografien ist das Betriebsarchiv von „Foto Blaschka“.

Schwerpunkt auf die Sichtbarmachung

Die Fotografien zeigen nicht nur die Geschichte der Erwerbstätigkeit von Frauen, sondern legen auch einen Schwerpunkt auf die Sichtbarmachung unbezahlter, aber entscheidender Sorgearbeiten. Eva Tropper betont, dass die Ausstellung die traditionelle Hierarchie zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit durchbricht und sich auf die gesellschaftlich notwendige Arbeit als Ganzes konzentriert.

Verschiedene Bereiche

Historische Fotografien aus verschiedenen Bereichen, von der Industrie über die Landwirtschaft bis zu Dienstleistungen, zeugen von der breiten Palette weiblicher Berufstätigkeit in den 1950er- und 1960er-Jahren. Astrid Aschacher hebt hervor, dass weibliche Erwerbsarbeit in dieser Zeit stärker ausgeprägt war, als oft angenommen wird. Die Ausstellung präsentiert zudem systemrelevante Arbeiten, die seit der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen haben, wie Gesundheitsberufe, Pflege, Reinigung und Bildung.

Der zentrale Aspekt

Ein weiterer zentraler Aspekt der Ausstellung ist die Darstellung unbezahlter Sorgearbeit. Diese wird nicht nur als eine Entwertung der familiären Pflegearbeit betrachtet, sondern auch als die Vorgeschichte aktueller Debatten wie dem „Gender Pay Gap“, der „Teilzeitfalle“ und der „Pensionslücke“.

Weibliche Arbeit in Nachkriegszeit

Die historischen Fotos, größtenteils nie veröffentlicht, geben Einblick in den gesellschaftlichen Blick auf weibliche Arbeit in der Nachkriegszeit. Eine interessante Entdeckung bei den Recherchen war die Rolle von Erika Blaschka, der Ehefrau des Gründers der Agentur „Foto Blaschka“. Ab den späten 1950er-Jahren führte sie die Agentur und spielte eine außergewöhnliche Rolle in einem männlich dominierten Bereich.

„Kein Wunder“

Zusätzlich zu „Alles Arbeit“ im Museum für Geschichte wird am 30. April im Kunsthaus Graz die Ausstellung „24/7. Arbeit zwischen Sinnstiftung und Entgrenzung“ eröffnet. Diese setzt sich mit aktuellen Tendenzen der Arbeitswelt auseinander, und eine Projektion des Essayfilms „Kein Wunder“ wird als Bindeglied zwischen beiden Ausstellungen dienen.

Von 2. März 2024 bis 12. Januar 2025

Die Ausstellung „Alles Arbeit“ im Museum für Geschichte ist ab dem 2. März 2024 bis zum 12. Januar 2025 zu sehen. Kuratorinnenführungen, Fixführungen und spezielle Veranstaltungen, wie ein Mini-Workshop zum Thema Pflege, werden das Ausstellungserlebnis begleiten. Die Ausstellung verspricht, einen neuen Blick auf die Geschichte der weiblichen Arbeit zu werfen und bietet einen Raum für Diskussion und Reflexion über die heutigen Herausforderungen in diesem Bereich.