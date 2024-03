Zwei Buspassagiere verletzt: Vollbremsung verhindert größeren Unfall

Am Montag, den 4. März 2024 um 17.20 Uhr fuhr ein Linienbus in Innsbruck auf dem Mitterweg Richtung Westen. Vor ihm fuhr ein helles Taxi. An der Kreuzung zum Lebensmittelgeschäft bei Mitterweg Nummer 16 wollte ein entgegenkommendes Auto in den Parkplatz einbiegen. Wegen viel Verkehr stoppte es plötzlich. Das Taxi und der Bus machten eine Vollbremsung, um einen Unfall zu vermeiden. Dabei stürzten zwei Busfahrgäste. Eine 19-jährige Österreicherin verletzte sich am Bein und kam ins Krankenhaus. Ein 18-jähriger Serbe verletzte sich leicht am linken Unterarm. Die Fahrer des entgegenkommenden Autos und des Taxis sollten sich bei der VI Innsbruck unter 059133 – 7591 melden.