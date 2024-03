Tierschutzstadträtin kontert: Graz setzt längst Tierschutzmaßnahmen um

Veröffentlicht am 4. März 2024, 20:47 / ©pixabay.com

Wie in der gestrigen Ausgabe (3. März 2024) des „der Grazer“ berichtet, plant die KPÖ, unter der Leitung von Daniela Katzensteiner, einen Dringlichen Antrag für einen Hundegipfel in der nächsten Gemeinderatssitzung einzubringen. Schönbacher betont, dass das Veterinärreferat Graz bereits aktiv daran arbeite, Ideen und Maßnahmen weiterzuentwickeln und zu evaluieren.

Stadträtin Schönbacher hebt mehrere bereits umgesetzte Projekte und Forderungen hervor: Erfolgreiche Hundeberatung & Training auf Grazer Hundewiesen: Diese Maßnahme zielt darauf ab, potenzielle Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. „Hunde-Leinen-Aktion“ mit der Grazer Jägerschaft: Eine Kampagne, um auf die Bedeutung der Leinenpflicht aufmerksam zu machen. Neues Projekt Chipkontrolle: Dieses Projekt, das auf Freiwilligkeit basiert, wird in Verbindung mit der „Hunde-Leinen-Aktion“ eingeführt, nachdem die datenschutzrechtlichen Gründe eine Umsetzung durch die Ordnungswache verhinderten. Finanzierung eigener Hundetrainer in der Arche Noah und dem Landestierheim: Ziel ist es, Hunde optimal auf die Adoption vorzubereiten und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Forderung nach „mindestens einer Hundewiese pro Bezirk“: Ein Gemeinderatsantrag an die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, um mehr Auslaufmöglichkeiten im Stadtgebiet zu schaffen. Forderung nach informativer Beklebung/Design von Hundekot-Sackerlspendern: Diese Initiative soll Hundebesitzer auf wichtige Themen aufmerksam machen. Wiedereinführung der Hundeabgabe abgelehnt: Aufgrund von fehlender Zweckbindung und mangelndem Nutzen wurde die Wiedereinführung der Hundeabgabe abgelehnt. Hundekundekurs: Ein neuer Kurs wurde eingeführt und erfreut sich positiver Rückmeldungen. Zahlreiche Gemeinderatsinitiativen für geeignete Grundstücke für Hundewiesen: Ein Engagement für mehr Hundewiesen in Graz.

Sicherheitsmaßnahmen auf Hundewiesen

In Bezug auf die Forderung nach einem Hundegipfel weist Stadträtin Schönbacher darauf hin, dass erst im Vorjahr ein Runder Tisch zu „Sicherheitsmaßnahmen auf Hundewiesen“ stattfand. Leider folgte die für Hundewiesen zuständige Abteilung für „Grünraum und Gewässer“ der Einladung nicht, so in der Presseaussendung der Stadt Graz. Schönbacher hofft, dass die Entwicklung neuer Hundewiesen mehr Aufmerksamkeit bekommt und die bestehenden Wiesen verbessert werden.