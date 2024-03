Trüb und sonnig: So wird das Wetter am Dienstag in der Steiermark

Veröffentlicht am 4. März 2024, 20:55 / ©5 Minuten

Die GeoSphere Austria weiß wie das Wetter morgen wird: Von den Ausseer- bis zum Mariazellerland zeigt sich der Dienstagmorgen größtenteils von einer trüben Seite. Im Verlauf des Nachmittags neigen die Wolken jedoch dazu, sich etwas zu lichten. In anderen Regionen gestaltet sich der Vormittag sonniger, während sich die Nachmittagsstunden durch vermehrte Bewölkung auszeichnen.

Regenschauer und Quellwolken

In der zweiten Tageshälfte können vereinzelt Regenschauer aus Quellwolken entstehen. Schnee ist lediglich in Bergregionen oberhalb von 1500 Metern zu erwarten. Der Wind weht schwach, in erhöhten Lagen mäßig und kommt aus Nordwest. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen 0 und 7 Grad, während die Tageshöchstwerte im Bereich von 10 bis 17 Grad liegen. Die mildesten Bedingungen sind im Südosten zu erwarten.