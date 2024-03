Am Nachmittag kommen die Wolken: So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag erwartet uns in Kärnten länger sonniges Wetter. „Am Nachmittag bilden sich dann ausgehend von den Bergen zahlreiche Quellwolken, welche auch zu ein paar Regenschauern führen. In den Niederungen bleibt es aber meist trocken“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 10 und 15 Grad – es bleibt also weiter mild.