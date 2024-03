Von Radar erwischt: Autofahrer donnert mit 140 km/h über Bundesstraße

Veröffentlicht am 4. März 2024, 21:35 / ©Ewald Fröch-stock.adobe.com

Gestern Nachmittag, gegen 14.15 Uhr, wurde ein Fahrzeuglenker aus der Steiermark (aus dem Bezirk Hartberg/Fürstenfeld) von Beamten der Autobahnpolizei Oberwart auf der B63 aus dem Verkehr gezogen. Im Gemeindegebiet von Jabing in Fahrtrichtung Großpetersdorf wurde er nämlich mimt einer Geschwindigkeit von 140 km/h in einer 70er-Zone gemessen. „Die erforderlichen Anzeigen werden an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet“, berichtet die Polizei.