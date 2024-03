Kehrwagen krachte in Auto: Lenkerin (83) verletzt

Ein 52-jähriger Arbeiter fuhr am Montag mit einem selbstfahrenden Kehrwagen mit eingeschaltetem orangem Drehlicht von einer Gemeindestraße nach rechts in einen Platz in Spittal an der Drau. Zur selben Zeit lenkte dort eine 83-Jährige ihren Wagen in Richtung Norden. In der Folge prallte der einbiegende LKW in die rechte Seite des vorbeifahrenden Autos.

In Skulpturen geschleudert

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 83-Jährige angrenzende Skulpturen und Dekorationsgegenstände eines Geschäfts geschleudert. Die Frau musste von der Rettung mit Verletzungen ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Der 52-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt.