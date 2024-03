Nach Sturz: Pensionist lag mit Wirbelsäulenverletzung in Obstgarten

Bei Baumschnittarbeiten in einem Obstgarten im Bezirk Klagenfurt stürzte am Montagnachmittag ein 74-Jähriger aus zirka zwei Metern Höhe von einer Aluleiter zu Boden. „Der Pensionist konnte noch seine Tochter verständigen, welche in weiterer Folge die Rettungskette in Gang setzte“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Die Besatzung des Rettungshubschrauber C11 flog den Mann mit Wirbelsäulenverletzungen ins Klinikum Klagenfurt.