Zahn ausgeschlagen: Streit zwischen jungen Männern eskalierte

Zeugenangaben zufolge erhielt der 21-Jährige im Zuge dessen vom 25-Jährigen einen Schlag ins Gesicht, wodurch diesem ein Schneidezahn ausgeschlagen wurde. Der 25-Jährige erlitt eine schwere Verletzung an der Hand. Die Zeugen setzten in weiterer Folge die Rettungskette in Gang. Der 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert. Der 25-Jährige verweigerte eine weitere Versorgung und gab an selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Weitere Erhebungen sind im Gange.