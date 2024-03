Einbruch im Bezirk St. Veit: Täter stiegen über Leiter ins Haus

Veröffentlicht am 5. März 2024, 06:32 / ©arborpulchra/ fotolia.com

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürften die Täter für den Einbruch eine Leiter verwendet haben, die hinter dem Haus lehnte. In der Folge schlugen sie in fünf Metern Höhe ein Fenster ein, und gelangten so ins Innere des St. Veiter Einfamilienhauses.

Kästen, Läden und Schränke durchwühlt

In den Wohnräumlichkeiten wurden sämtliche Kästen, Läden und Schränke durchsucht. „Goldschmuck und Uhren im Wert von mehreren tausend Euro wurden gestohlen“, teilt die Polizei mit. Die Beute wurde vermutlich mit einem ebenfalls vor Ort entwendeten Rucksack abtransportiert.