Auszeichnung: Das sind Kärntens familienfreundlichste Betriebe

And the winner is

„Mit dem Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe wertschätzen wir nicht nur familienbewusste Personalpolitik, sondern zeigen auch Vorbilder aus der Praxis und präsentieren, was alles möglich ist“, erklärt Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende. Auszeichnungen gibt es in fünf Kategorien: Kleinbetrieb (bis 20 Mitarbeiter), Mittelbetrieb (21 bis 100 Mitarbeiter), Großbetrieb (ab 101 Mitarbeiter) sowie Non Profit-Unternehmen und öffentlich-rechtliche Unternehmen.

Das sind die familienfreundlichsten Betriebe Kärntens: Kleinbetrieb: Uppercut – die agentur GmbH, Klagenfurt

Mittelbetrieb: Naturel Hotels & Resorts GmbH, Latschach am Faaker See

Großbetrieb: Raiffeisenlandesbank Kärnten, Klagenfurt und ex aequo Flextronics International GmbH, Althofen

Non-Profit-Unternehmen: MOKI Kärnten, Klagenfurt

Öffentlich-rechtliches Unternehmen: Familienservice der Universität Klagenfurt

Uppercut ausgezeichnet

In der Kategorie Kleinbetrieb punktet Uppercut als familienfreundlichster Betrieb Kärntens. Besonders die flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen es, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Geschäftsführerin Ruth Maria Büchlmann: „Bei uns teilen sich die Mitarbeiter selbst ein, ob sie ins Büro kommen oder von zu Hause arbeiten. Starre Arbeitszeitmodelle gibt es bei uns nicht.“ Der Betrieb sieht den Begriff Familie sehr weitläufig. So können sich etwa Patchwork-Eltern sowohl um ihre eigene als auch die Familie des Partners gleichermaßen kümmern. Das tägliche gemeinsame Mittagessen „ohne“ Firmenthemen findet ebenfalls starken Zuspruch. Für mehr Familienfreundlichkeit hat die Agentur zudem eine 4,5-Tage-Woche eingeführt. Auch die Hunde der Mitarbeiter sind herzlich willkommen.

©WKK

Beruf und Familie im Einklang

Auch die Naturel Hotels & Resorts am Faaker See bieten für Mitarbeiter ein Rundum-Paket und holen sich damit den Sieg in der Kategorie Mittelbetrieb. „Alles was unsere Gäste bei uns nutzen können, stellen wir selbstverständlich auch unseren Mitarbeitern zur Verfügung“, betont Geschäftsführerin Hannah Widnig. Dazu zählt unter anderem die ganzjährige Betreuung für Kinder ab drei Jahren inklusive Verpflegung oder der Eintritt in den hauseigenen SPA-Bereich. Auch Teilzeitlösungen sind kein Problem, auch nicht in Führungspositionen. Großen Wert legt der Betrieb auf Gesundheitsvorsorge.

Erstmals zwei Sieger in der Kategorie Großbetrieb

Die Raiffeisenlandesbank Kärnten geht gemeinsam mit Flextronics aus Althofen als Gewinner in der Kategorie Großbetrieb hervor. „Für uns ist vor allem Kinderbetreuung ein Leuchtturmprojekt“, betont Raiffeisenlandesbank-Vorstandsdirektor Georg Messner. So bietet der Betrieb an Fenstertagen, schulautonomen Tagen sowie in den Herbst- und Osterferien ein eigenes kostenloses Programm im eigenen Haus mit Ausflügen und Workshops an. Die Kinderbetreuung im Alter von 3 bis 12 Jahren ist völlig flexibel, Mitarbeiter können sie auch tageweise nutzen. Neben der Kinderbetreuung stellt die Raiffeisenlandesbank auch gemeinsame Familienaktivitäten in den Vordergrund. Für den zweiten Sieger in der Kategorie, Flextronics, sind Karriereperspektiven von Müttern sehr wichtig. Wiedereinstieg nach der Karenz vereinbart das Unternehmen individuell und während der Karenz sorgt das Unternehmen dafür, dass der Kontakt nicht abreißt. Damit alle Mitarbeiter im Betrieb die Balance zwischen Beruf und Familie halten können, ermöglicht Flex Homeoffice sowie ein Zeitbonusmodell in der Produktion, Sommerbetreuungen und Abkommen mit den örtlichen Kinderbetreuungseinrichtungen über deren Öffnungszeiten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, warme Mittagsmahlzeiten aus dem hauseigenen Restaurant zum sehr günstigen Mitarbeiterpreis für die ganze Familie mit nach Hause zu nehmen. Neue Familienbeauftragen werden gerade ausgebildet.

©WKK

Sieger-Trophäen für MOKI und Universität

Die Mitarbeiter von MOKI unterstützen wiederum Familien mit schwerstkranken Kindern und sorgen gleichzeitig für familienfreundliche Arbeitsbedingungen. Dafür gibt es die Auszeichnung „Familienfreundlichster Betrieb“ in der Kategorie Non-Profit-Unternehmen. Und zum 20-jährigen Bestehen wird das Familienservice der Universität als familienfreundlichster Betrieb in der Kategorie öffentlich-rechtliches Unternehmen ausgezeichnet. Die Sieger-Trophäen hat Künstlerin und Glaser-Meisterin Astrid Gatto gemeinsam mit Goldschmiedemeister Adi Pobaschnig gestaltet. Alle Sieger erhalten auch eine Urkunde und einen WIFI-Gutschein, die das Frau-in-der-Wirtschaft-Team persönlich überreicht hat. Alle Gewinner sind zudem automatisch für den Staatspreis „Beruf und Familie 2024“ nominiert.