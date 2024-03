Dramatischer Crash in Graz: Mann unter Bus eingeklemmt

Veröffentlicht am 5. März 2024, 10:46 / ©BF Graz

Ein Regionalbus, der stadteinwärts unterwegs war, erfasste einen Mann am Gehsteig von hinten und prallte in weiterer Folge auch gegen eine Geschäftsfassade. In den Unfall wurden auch zwei weitere Fahrzeuge verwickelt.

Feuerwehr musste Bus anheben

Der Bus wurde seitens der Berufsfeuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät (Spreizer) angehoben, wodurch der eingeklemmte Mann rasch befreit werden konnte. Parallel wurde auch das Hebekissen vorbereitet, das letztlich nicht zum Einsatz kam. Der Mann war ansprechbar und wurde sofort vom Notarzt und dem ÖRK-Team versorgt. Die Berufsfeuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 17 Mann im Einsatz. Ein Kommandofahrzeug, zwei Löschfahrzeuge sowie mit dem SRF (Schweres Rüstfahrzeug).