Großes Sparpotenzial: So viel Sprit fließt pro Jahr in Kärntens Autos

In den 1990er Jahren versprachen Auto-Hersteller das Drei-Liter Auto. Fast 30 Jahre später sei der tatsächliche Verbrauch der Autos von Kärntens Haushalten mit knapp mehr als sechs Liter pro 100 Kilometer doppelt so hoch, kritisiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. „Anstatt verstärkt sparsame Modelle auf den Markt zu bringen, wurden die Neuwagen immer breiter, schwerer und übermotorisierter. Damit wurden die Effizienzgewinne bei den Motoren wieder zunichtegemacht, was sowohl den Haushalten als auch der Umwelt teuer kommt“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky am heutigen Weltenergiespartag fest. Seit 2010 sei der reale Spritverbrauch der Benzin- und Diesel-Autos jeweils um nur einen halben Liter pro 100 Kilometer zurückgegangen.

Spritsparender Fahrstil spart Kosten

Ein Durchschnittsverbrauch von drei Liter pro 100 Kilometer würde Kärntens Haushalten bei gleicher Kilometerleistung ein Ersparnis von rund 220 Millionen Euro pro Jahr bringen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Pro Benzin-Auto würden die Spritkosten um rund 650 Euro pro Jahr sinken, pro Diesel-Auto aufgrund der höheren Kilometerleistung um fast 700 Euro pro Jahr. Zudem würden dadurch in Summe rund 340.000 Tonnen CO₂ pro Jahr vermieden werden. Kurzfristig können durch einen spritsparenden Fahrstil der Verbrauch und damit die Kosten um 15 bis 20 Prozent reduziert werden, betont der VCÖ. Konkret heißt das unter anderem, gleiten statt rasen, denn gerade bei der Beschleunigung ist der Verbrauch hoch. Wer auf Freilandstraßen 80 statt 100 km/h fährt und auf der Autobahn mit Tempo 100 statt 130, spart Sprit und Geld und ist zudem sicherer unterwegs.