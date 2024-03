771.500 Euro fließen in die Klagenfurter Kultur

„Kunst und Kultur prägen das Leben und die Atmosphäre einer Stadt. Der Mix aus überregionalen Formaten und regionalen Initiativen macht eine aktive Kulturlandschaft aus und belebt eine Stadt auf die wohl schönste Weise“, unterstreicht Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ). Sein Antrag auf Kulturförderungen in der Höhe von insgesamt 771.500 Euro wurde am Dienstag einstimmig im Stadtsenat beschlossen.

Geld fließt in bildende Kunst, Musik und Literatur

Mit einem Teil der Summe soll die Infrastruktur für die freie Szene subventioniert werden. Geplant sind auch Förderungen in bildende Kunst, Musik, Literatur etc. „Als Kulturreferent ist es mir ein großes Anliegen, junge Menschen altersgerecht an die Kunst und Kultur heranzuführen, sowohl aktiv als auch als Rezipienten“, so Petritz, „unser Augenmerk liegt auch stark auf der Förderung junger Talente und der Kunstvermittlung.“