Bicibus-Projekt wird auf ganz Graz ausgeweitet

Nach der erfolgreichen Pilotphase des von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner initiierten Bicibus in den Jahren 2022 (VS Jägergrund) und 2023 (Praxisvolksschule Augustinum, Praxisvolksschule der PH Steiermark und VS Geidorf) mit bis zu 100 Teilnehmern pro Fahrt, ist es das nächste Ziel, die Errichtung von Bicibus-Linien ab dem Jahr 2024 in eine breite Umsetzung zu bringen. Konkret werden Eltern und Schulen mit kostenlosen und niederschwelligen Angeboten dabei unterstützt selbst Bicibus-Fahrten anzubieten. Dazu zählen Workshops und Begleitteams von der Radlobby und dem Kinderbüro für die ersten Fahrten. Es wird ab März auch eine Servicestelle eingerichtet, die interessierte Eltern und Lehrkräfte bei der Umsetzung unterstützt.

Was ist Bicibus?

Schüler fahren organisiert gemeinsam mit den Eltern mit dem Rad zur Schule. Dabei fahren sie eine vordefinierte Route. In den BiciBus-Konvoi können Schüler:innen mit ihren Eltern mit dem Rad entlang der Strecke einsteigen.