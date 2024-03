Cannabis im Wert von 4.500 Euro gefunden: Drogen-Duo nun in U-Haft

Bedienstete der Polizeiinspektion Schwarzenau nahmen am 16. September 2023 bei einer Amtshandlung im Gemeindegebiet von Göpfritz an der Wild bei einem Haus Cannabisgeruch wahr und konnten bei ersten Erhebungen Hinweise auf eine Suchtmittelaufzucht feststellen.

Beschuldigte ausgeforscht

Die weiteren Ermittlungen wurden von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Suchtmittelkriminalität, gemeinsam mit Bediensteten der Polizeiinspektion Schwarzenau geführt. Dabei erhärtete sich der Verdacht der illegalen Aufzucht von Cannabispflanzen in dem Objekt. Die Ermittler konnten einen 40-jährigen in Wien lebenden serbischen Staatsbürger als Beschuldigten ausforschen.

Über 900 Cannabispflanzen

Bei einer am 21. November 2023 durchgeführten Hausdurchsuchung konnten die Polizistinnen und Polizisten in dem Objekt insgesamt 956 Stück Cannabispflanzen sowie ca. 150 Gramm getrocknete Cannabisblüten und Utensilien zur Aufzucht von Cannabispflanzen auffinden und sicherstellen. Bei der Cannabisanlage trafen die Polizeibediensteten einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger an und nahmen ihn vorläufig fest. Der 40-Jährige wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, in Wien 21. festgenommen.

450.000 Euro Straßenverkaufswert

Durch weitere umfangreiche Ermittlungen und Beweismittelauswertung konnten die Kriminalisten einen 29-jährigen serbischen Staatsbürger als weiteren Beschuldigten ausforschen. Die Beschuldigten sollen die Cannabisanlage in der Zeit von März 2023 bis November 2023 betrieben haben. Dabei sollen sie zumindest zweimal die Cannabisanlage mit jeweils rund 1.000 Pflanzen abgeerntet haben. Anschließend sollen sie die das Cannabiskraut gewinnbringend verkauft haben. Die abgeernteten Pflanzen haben einen Straßenverkaufswert von rund 450.000 Euro.

Stromzähler für Cannabispflanzen umgangen

Weiteres stellten die Polizeibediensteten fest, dass die Beschuldigten durch Umgehung des Stromzählers für den Betrieb der Cannabisaufzucht unrechtmäßig Energie entzogen haben dürften und dadurch dem Netzbetreiber einen Schaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages zugefügt haben sollen. Die beiden festgenommen Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau in die Justizanstalt eingeliefert und befinden sich in Untersuchungshaft. Nach dem 29-jährigen Beschuldigten wird gefahndet.