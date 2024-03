Neue Führungskräfte in steirischen Polizeiinspektionen 

Landespolizeidirektor Gerald Ortner überreichte den neuen Fachbereichsleiter und die neuen Inspektionskommandanten das Ernennungsdekret in der Landespolizeidirektion. „Ich wünsche Ihnen für Ihre neue Aufgabe viel Erfolg. Ich bin überzeugt, dass Sie diese mit Gewissenhaftigkeit, sozialer Kompetenz und Ihrem Fachwissen erfolgreich meistern werden“, so Ortner.

Chefinspektor Harald Halbwachs-Mischinger

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten, Schulung und Verkehrserziehung nennt sich jener Fachbereich in der Landesverkehrsabteilung, der nun in den Händen von Chefinspektor Harald Halbwachs-Mischinger liegt. Zum Werdegang: Vor 30 Jahren trat er die Ausbildung zum damaligen Zollwachebeamten an. Fünf Jahre später folgte die Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Seine Wege kreuzten 2005 mit dem Verkehrsdienst, als er bei der Autobahnpolizeiinspektion Graz-West seinen Dienst antrat. 2010 verschlug es ihn bereits in den Fachbereich Allgemeine Verkehrsangelegenheiten, Schulung und Verkehrserziehung, wo er durch seine Leistungen zum Fachbereichsleiter-Stellvertreter aufsteigen konnte. Zuletzt war er überdies mit der Leitung des Fachbereichs betraut worden.

Kontrollinspektor Markus Sumper lautet der Name des neuen Inspektionskommandanten in St. Ruprecht an der Raab. Der 41-Jährige war bislang Inspektionskommandant der Dienststelle in Passail gewesen. Nun nahm er sich einer neuen Herausforderung an. Zum Werdegang: Markus Sumper trat im Jahr 2003 in den Exekutivdienst ein. Nach mehreren Jahren Außendiensttätigkeit in Graz und St. Ruprecht an der Raab, begann Sumper 2014 mit der einjährigen Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Nach erfolgreichem Abschluss wurde er in Graz und Weiz eingesetzt, ehe er 2016 zum stellvertretenden Inspektionskommandanten in St. Ruprecht an der Raab und 2020 als Inspektionskommandant von Passail ernannt wurde.

©LPD Stmk/Martinelli Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Kontrollinspektor Markus Sumper

Kontrollinspektor Thomas Wohlmuther

Seit über 10 Jahren versieht Kontrollinspektor Thomas Wohlmuther seinen Dienst in der Polizeiinspektion Mautern. In dieser Zeit zeichnete er sich durch seine Leistungen und sein Engagement aus, weshalb ihm nun die Funktion als Inspektionskommandant zu Teil wurde. Zum Werdegang: Im Jahr 2002 trat er in den Exekutivdienst ein und war nach der Grundausbildung in Vorarlberg tätig. 2009 verschlug es ihn in die Steiermark. Nach wenigen Jahren absolvierte Wohlmuther die Ausbildung zum dienstführenden Beamten. Seine weitere Karriere wurde in Mautern geschrieben. Der 41-Jährige geht nicht nur in seiner neuen Funktion, sondern auch in zahlreichen Projekten im Rahmen der Initiative GEMEINSAM.SICHER sowie bei der Einsatzeinheit auf.