150 Flüge gestrichen: Austrian Airlines entschuldigt sich

„Wir haben die betroffenen 150 Flüge bereits aus dem System genommen, die Fluggäste wurden entsprechend informiert. Kurzfristig kann es darüber hinaus zu weiteren Anpassungen in unserem Flugplan kommen“, informieren die Austrian Airlines die Öffentlichkeit.

Flugstatus regelmäßig überprüfen

„Wir bitten Sie daher, Ihren Flugstatus regelmäßig auf unserer Website austrian.com, unserer Austrian App oder via Travel ID (mit Registrierung) zu überprüfen. Passagiere, die über ein (Online-)Reisebüro gebucht haben, mögen das jeweilige Reisebüro kontaktieren“, so das Unternehmen. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Unternehmensseitig werden alle Anstrengungen getroffen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“.