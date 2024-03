4,6 Mio. Euro Passiva: NÃ¤chste steirische Baufirma ist insolvent

Das Unternehmen beschäftigt sich mit Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau, eingeschränkt auf Stahlbau und Leichtmetallbau, Behälter- und Apparatebau, Kläranlagen und Rohrleitungsbau, sowie Erzeugung und Montage von Fassadenprofilen. Auch wird das Gewerbe des Baumeisters ausgeübt. Von der Insolvenz sind laut KSV1870 39 Dienstnehmer und 125 Gläubiger betroffen. Die Passive betragen demnach rund 4,6 Mio. Euro.

Gründe für die Insolvenz

Das Unternehmen musste infolge der COVID-19-Pandemie und der damit einhergehenden Auftragsausfälle Kredite zur Aufrechterhaltung des Unternehmens aufnehmen, heißt es in einer aktuellen KSV1870 Aussendung. Diese konnten zwar dank eines guten Wirtschaftsjahres 2022 bereits teilweise rückgeführt werden, dennoch entstanden zu Beginn des Jahres 2023 erneut wirtschaftliche Schwierigkeiten. So soll zunächst eine Bankgarantie in Höhe von 123.000 Euro gezogen worden sein. „Infolgedessen erhielt die Pfeiffer Bauplanungs GmbH die Finanzierung für das Bauvorhaben Hummelgasse in Höhe von 420.000 Euro seitens der Bank nicht“, heißt es weiter. Hinzu sei gekommen, dass in weiterer Folge die kommunalen Abwicklungen der Aufträge für Wohnhäuser in Voitsberg und Judenburg mit einem Auftragsvolumen in Höhe von rund 3 Millionen ausblieben. Als weiterer Insolvenzgrund wurden Forderungsausfälle – über einen Kunden wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet – sowie ein Ausfall in Höhe von 300.000 Euro, welcher aus einem Schaden resultiert, angeführt. Durch all diese Ausfälle seien die Vorfinanzierungen der bereits bestehenden Aufträge letztendlich nicht mehr im notwendigen Umfang gegeben gewesen, sodass die Pfeiffer Bauplanungs GmbH den Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung stellte.

Unternehmen soll fortgeführt werden

Das Unternehmen verweist in seinem Antrag und der der vorgelegten Finanzplanrechnung auf

laufende Projekte und Aufträge, sodass man von einer positiven Ertragslage in nächster Zeit ausgeht, berichtet auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV). Es soll insgesamt eine sehr gute Auftragslage gegeben sein. Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine 30%ige Sanierungsplanquote an, die aus dem Fortbetrieb des Unternehmens erwirtschaftet werden soll.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2024 um 15:14 Uhr aktualisiert