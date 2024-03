Unfall: Arbeiter (48) stürzte sechs Meter in die Tiefe

Ein 48-jähriger Arbeiter war am Dienstagvormittag am Dach einer Baustelle in Klagenfurt mit der Montage von Holzlatten zugange. „Dabei dürfte er sich am Dachfanggeländer festgehalten und in weiterer Folge gemeinsam mit dem Geländer aus einer Höhe von zirka sechs Metern auf den Steinboden gestürzt sein“, heißt es seitens der Polizei. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ungesichert am Dach?

„Bei einer Erhebung der arbeitsrechtlichen Bestimmungen durch Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates wurde festgestellt, dass der Mann nicht mit PSA-Gurt gesichert war“, erklären die Beamten abschließend.