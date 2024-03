Ab April: Klagenfurt hat wieder Tierarzt-Notdienst für Haustiere

Veröffentlicht am 5. März 2024, 15:31 / ©Pixabay / Ulrike Mai

Seit der Betriebseinstellung der Tierklinik Krebitz im November 2022 war kein durchgehender tierärztlicher Notdienst in Klagenfurt mehr verfügbar. Gemeinsam mit der österreichischen Tierärztekammer wurde deshalb eine Lösung erarbeitet. Nun ist fix: Ab 1. April 2024 gibt es in Klagenfurt von Montag bis Freitag in der Zeit von 19 bis 8 Uhr wieder eine Rufbereitschaft zur Behandlung veterinärmedizinischer Notfälle.

Finanzierungsantrag einstimmig beschlossen

Die Tierärztekammer Kärnten wird die Diensteinteilung dazu organisieren und auf ihrer Homepage veröffentlichen. Ein entsprechender Finanzierungsantrag in Höhe von 70.000 Euro wurde am Dienstag im Klagenfurter Stadtsenat einstimmig beschlossen. Je zur Hälfte werden die Kosten von Stadt und Land getragen.