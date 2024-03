Fast 900.000 Euro Schulden: Nächste Pleite im Raum Villach

Insolvenz in Fürnitz: Wie die beiden Kreditorenschutzverbände AKV und KSV 1870 bekannt geben, wurde über das Vermögen der „Zlanabitnig Metallbau GmbH“ ein Konkursverfahren am Landesgericht in Klagenfurt eröffnet. Die betroffene Gesellschaft (gegründet 2011) führt zudem einen „Beauty Salon“ in der Italiener Straße.

Metallbau-Unternehmen und Beauty Salon

„Zlanabitnig Metallbau GmbH“ hat zwei Standbeine. Einerseits das Metallbau-Unternehmen in Fürnitz mit zehn Mitarbeitern. Andererseits wird seit dem Vorjahr auch der „Beauty Salon“ mit drei Dienstnehmern betrieben. Für sich gesehen schreibe der Beauty Salon positive Zahlen, führt der AKV aus. Es wird geplant, den Betrieb fortzuführen und den Sanierungsplan abzuschließen. Von der Insolvenz sind 60 Gläubiger betroffen. Laut den Angaben des AKV und des KSV 1870 belaufen sich die Schulden auf rund 897.000 Euro.

Die Insolvenz in Zahlen Passiva: 1.475.000 Euro Aktiva: 578.000 Euro Überschuldung: 897.000 Euro

Wie kam es so weit?

Mehrere Faktoren, wie die Pandemie, die politische und wirtschaftliche Situation in Europa, sollen dazu geführt haben, dass die geplanten Erträge nicht erwirtschaftet wurden. „Die Auftragslage ist im Jahr 2023 aufgrund der wirtschaftlich unsicheren Situation eingebrochen“, heißt es weiter. Hinzu kamen die Preisentwicklung bei den Rohmaterialien sowie die steigenden Sach- und Personalaufwendungen.

Unternehmen zahlt nicht

Schließlich hat die betroffene Gesellschaft bei einem größeren Projekt in Deutschland einen Auftrag vom Generalunternehmer übernommen. „Zwischen dem Generalunternehmer und dem Bauherrn sind Differenzen aufgetreten. Dieser Umstand schlägt auf die Zahlungsfähigkeit und die Zahlungswilligkeit des Generalunternehmers durch. Aktuell rechnet die Antragstellerin damit, dass unter Umständen Forderungen aus bereits erbrachten Leistungen in der Höhe von bis zu 240.000 Euro nicht mehr freiwillig vom Generalunternehmen bezahlt werden. Dieser Umstand hat de facto zur Illiquidität der Schuldnerin geführt und erscheint kurzfristig auch nicht mehr beseitigbar“, so der AKV.