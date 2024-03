Weltweite Störung bei Instagram und Facebook

Alles down!

Eine erste Erklärung für den Ausfall liefert Facebook selbst. „Facebook ist wegen Wartungsarbeiten nicht verfügbar, doch in wenigen Minuten solltest du wieder Zugriff haben“, so eine Nachricht des Konzerns, die beim Versuch sich einzuloggen, erscheint. Allerdings dauert die Störung bereits deutlich länger als ein paar Minuten an.

Arbeiten auf Hochdruck

Die genauen Hintergründe sind noch nicht bekannt. Der Meta-Konzern hat auf dem Status-Dashboard bereits die Probleme bestätigt. An der Behebung wird auf Hochdruck gearbeitet. Der Konzern bittet um Geduld.

Meta-Apps streiken

Die User werden aus ihren Facebook-Konten ausgeloggt, ein Login ist nicht möglich. Auch Instagram funktioniert nicht. Den Nutzern erscheint stets die Meldung: „Feed konnte nicht neu geladen werden.“ Die Plattform Threads dürfte ebenso betroffen sein. Störungen bei WhatsApp sind aktuell nicht bekannt.

Weltweiter Ausfall

Nutzer aus aller Welt sollen betroffen sein. Bei der Plattform „Alle Störungen“ gingen binnen weniger Minuten über 7.500 Meldungen aus ganz Österreich ein. Wie lange die Störung noch anhält, ist derzeit unklar.

Tausende Nutzer sind betroffen.

Update 17.45 Uhr:

Mittlerweile dürfte Facebook bei den meisten Nutzern wieder funktionieren. Auf Instagram kommt es noch zu Problemen.

Häufig gestellte Fragen Warum geht Facebook nicht? Aktuell kommt es auf der Plattform zu einer Störung. Laut einer ersten Meldung von Facebook sind es „Wartungsarbeiten“. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt. Wer ist von der Facebook- und Instagram-Störung betroffen? Nutzer weltweit sollen von den Problemen betroffen sein. Welche Apps sind von der Störung betroffen? Aktuell dürften alle Meta-Apps betroffen sein, darunter Facebook, Instagram und Threads. Auf Whatsapp sind aktuell keine Störungen bekannt. Wann ist der Ausfall behoben? Das ist aktuell nicht bekannt.

