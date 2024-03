Das sind die beliebtesten Pizzerien der Steiermark

Das Lifestyle-Magazin „Falstaff“ wollte wissen, wo ihr eure Pizza am liebsten esst und hat ein entsprechendes Voting gestartet. Die Suche nach den besten Pizzerien in der Steiermark war in vollem Gange. Nun ist das Ergebnis da. Platz 1 konnten sich gleich zwei Restaurants sichern, das Dejavu Weiz by Sacco in Weiz und die Pizzaiolo in Graz. Beide konnten 25 Prozent der Stimmen für sich gewinnen.

Die Platzierungen: 1. Dejavu Weiz by Sacco, Weiz, 25 Prozent 1 . Pizzaiolo, Graz , 25 Prozent 2. Ristorante La Corte, Voitsberg, 21 Prozent 3. Pizzeria Heuboden, St. Peter am Ottersbach, 8 Prozent 4. Napo Pizza Napoletana, Graz, 7 Prozent 5. Pizzeria Bellaeva, Bad Gleichenberg, 5 Prozent 6. O’Sole e Napule, Weiz, 4 Prozent 6. Pizzeria Gruber, Friedberg, 4 Prozent 7. Pizzeria Galliano, Graz, 1 Prozent 7. La Veneta Pizzeria Trattoria, Knittelfeld, 1 Prozent