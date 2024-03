Das sind die beliebtesten Pizzerien Kärntens

Veröffentlicht am 5. März 2024, 18:04 / ©pexels.com

Pizza ist im Laufe der Zeit zu einem Bestandteil der Essenskultur in Österreich geworden. Pizzerien gibt es in den einzelnen Städten, so weit das Auge reicht. Aber wo gibt es die beste Pizza? Genau diese Frage beschäftigte das Lifestyle-Magazin „Falstaff“. Die Entscheidung nach dem Voting ist nun gefallen.

Die Top 3

Unter den Top 3 ist jeweils eine Pizzeria aus Völkermarkt, Klagenfurt und Villach vertreten. Das Rennen als beliebteste Pizzeria Kärntens machte die „Pizzeria Don Carlo“ in Völkermarkt mit 24 Prozent, gefolgt von der „Villa Lido“ in Klagenfurt mit 23 Prozent. Auf Platz drei schaffte es mit 15 Prozent die „Villa Meschik“ in Villach.