Während Kärntnerin weg war: Einbrecher stahlen ihren Goldschmuck

Veröffentlicht am 5. März 2024, 18:30

Die Einbrecher drangen heute, 5. März, mitten am Vormittag in ein Wohnhaus in Wolfsberg ein. Sie stahlen den Goldschmuck der 51-jährigen Kärntnerin. Durch das Eindringen über die Terrassentür wurde erheblicher Sachschaden verursacht.