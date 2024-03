Nächste Phase: Vorklinik-Abriss in Graz hat begonnen

Das Center of Physics wird die Physik-Institute von Universität Graz und TU Graz an einem gemeinsamen Standort vereinen und entsteht bis 2030 am Campus der Uni Graz anstelle der Vorklinik. Die Universitäten werden mit dem Graz Center of Physics die Synergien in Forschung, Lehre und Infrastruktur weiter stärken und der Grazer Physik zu noch größerer internationaler Sichtbarkeit verhelfen. Im Frühjahr 2021 fiel der Startschuss für das Großbauprojekt. Am heutigen 5. März, wurde mit dem Start des Abbruches des Vorklinik-Hochhauses nun die nächste Phase eingeleitet.

Baubeginn für Herbst 2024 vorgesehen

Der Abbruch wird in drei Schritten erfolgen. „Beginnend mit dem westlichen Trakt entlang der Goethestraße wird ein Bagger das Haus Stockwerk für Stockwerk von oben nach unten abtragen. Danach wird der östlich gelegene Gebäudeabschnitt abgebrochen“, teilt die Universität Graz mit. Bis Ende Mai soll dann auch der mittlere Teil abgetragen und damit der oberirdische Abbruch fertiggestellt sein. Nähere Informationen findest du hier. Der Baubeginn ist für Herbst 2024 vorgesehen. 2030 ist die Übergabe an die beiden Universitäten geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2024 um 18:43 Uhr aktualisiert