Mci-Fans aufgepasst: Ihr könnt euch die Big Mac Sauce nachhause holen

Oft kopiert, nie erreicht – und jetzt exklusiv verfügbar: Ab sofort können sich Fans der vermutlich beliebtesten Burger-Sauce der Welt bei McDonald’s Österreich ihre eigene Big Mac Sauce in der praktischen Squeeze Bottle für zu Hause holen. Erhältlich ist die Sauce in der 250ml-Flasche ab 5. März in allen heimischen McDonald’s Restaurants für registrierte User des MyMcDonald’s Bonusprogramms in der McDonald’s App, solange der Vorrat reicht.

„Wollen Fans einen Wunsch erfüllen“

Die Rezeptur der ikonischen Sauce ist seit 1968 ein wohlgehütetes Geheimnis, dem seither zahlreiche Burgerfans auf der Spur sind. Nun gibt es in Österreich den legendären Geschmack erstmals auch für zu Hause. Original-Rezeptur in der Flasche „Mit der Limited Edition der Big Mac Sauce möchten wir unseren Fans, die vom einzigartigen Big Mac Geschmack nicht genug bekommen können, einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Ganz nach dem Motto ‚Alles schmeckt besser mit der Big Mac Sauce‘ hebt sie nicht nur Burger, sondern auch andere Köstlichkeiten auf das legendäre Big Mac Level“, so Patrizia Seyler, Team Lead Marketing Digital von McDonald’s Österreich. Für den vollen Genuss wird die Sauce bei +1 bis +4 Grad gekühlt und nach dem Öffnen innerhalb von einer Woche verbraucht.

©McDonald’s Du kannst dir die BigMac Sauce nachhause holen

Wird in Polen hergestellt

Hergestellt wird die Sauce in der 250ml-Squeeze Bottle in Polen. Die streng limitierte Big Mac-Sauce Flasche ist in allen McDonald’s Restaurants in Österreich für registrierte User des MyMcDonald’s Bonusprogramms in der McDonald’s App gegen die Einlösung von 40 Ms erhältlich, solange der Vorrat reicht.