VSV kassiert zweite Niederlage gegen Bozen

Zweites Spiel, zweite Niederlage. In der Best-Of-Seven-Serie der Play-Offs traten sich am heutigen Dienstag, dem 5. März, der VSV und der HC Bozen wieder am Eis gegenüber. Pünktlich um 19.15 Uhr startete das Spiel.

2:4 – VSV verliert

Schon nach einer Minute gingen die Südtiroler in Führung. Im zweiten Drittel schossen sie ihr 2:0. Es folgte ein Goal von VSV-Adler Robert Sabolič in der 35. Spielminute. Mit einem Spielstand von 2:1 für Bozen ging es in das letzte Spieldrittel. Gleich zwei weitere Tore erzielte der HCB Südtirol, wobei letzteres ein Empty-Net-Goal war. Für die Villacher pfefferte John Hughes in der 56. Spielminute den Puck in das Netz ihres Gegners. Mit 2:4 ging der VSV im heutigen Heimspiel als Verlierer vom Eis.