Regnerischer Mittwoch steht den Kärntnern bevor

Veröffentlicht am 5. März 2024, 22:06 / ©Thomas Kaiser

Am Mittwoch erwartet die Kärntner ein bewölkter Himmel und Regen. „Besonders westlich von Klagenfurt regnet es tagsüber immer wieder, am meisten in Oberkärnten. Die Schneefallgrenze kann dort bis etwa 1200 m absinken. Mit wenig Regen und kurzen Auflockerungen geht es im Lavanttal durch den Tag“, fügt die GeoSphere Austria hinzu. Die Temperatur-Maxima liegen zwischen 10 bis 12 Grad.