Regnerischer Mittwoch steht den Steirern bevor

Ein Tief im Mittelmeerraum beeinflusst am Mittwoch das Wetter in der Steiermark. Es wird recht bewölkt, sonnige Auflockerungen wird es ein paar von der Südoststeiermark bis ins Mürztal geben. „Im Laufe des Nachmittags setzt in der westlichen Obersteiermark Regen ein. Auch in der Weststeiermark können einzelne Regenschauer entstehen. Schnee fällt bis zum Abend nur im Bergland“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 7 und 15 Grad.