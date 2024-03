Internationale Schule in Velden mit neuer Führung und Ausbauplänen

Träger sind Industriellenvereinigung Kärnten, Wirtschaftskammer Kärnten, Diözese Gurk-Klagenfurt und das Carinthia International Center (CIC). Partner sind außerdem das Land Kärnten und die Gemeinde Velden. Gegründet wurde die ISC 2013 in Villach. Start im ersten Schuljahr erfolgte mit 55 Schülern aus neun Nationen. 2014 übersiedelte die Schule an den heutigen Standort in Velden. Die Unterrichtssprache ist Englisch. Deutsch und Englisch werden als Muttersprache und Fremdsprache angeboten. Aktuell sind 397 Schülerinnen und Schüler in 19 Schulklassen in den Räumlichkeiten der ISC untergebracht. 24 Schulklassen werden angestrebt. 2022 wurden zwei Cube Klassenzimmer in Betrieb genommen.