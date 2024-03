Frühlingserwachen: Klagenfurt erstrahlt in wunderschöner Blumenpracht

Veröffentlicht am 6. März 2024, 06:42 / ©StadtKommunikation/Bauer

Die Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten sind wieder unterwegs. Insgesamt pflanzen sie rund 54.500 Blumen in der gesamten Stadt. Davon sind 50.000 Stiefmütterchen und 4.500 andere Frühlingsblüher, unter anderem Gänseblümchen, Ranunkeln, Primula, Anemonen und Mohn. Außerdem werden 20.000 Blumenzwiebeln wie beispielsweise Krokusse, Narzissen und Tulpen an diversen Plätzen gesetzt.

Frühlingshafter Glanz in Klagenfurt

Jedes Jahr ist das Frühlingserwachen ein wahres Highlight für Klagenfurter. Auch bei den zahlreichen Touristen hinterlassen die farbenprächtigen Blumenbeete und Parkanlagen einen unvergesslichen Eindruck. Sogar der ORF widmete letzte Woche ein ausführliches Österreich-Bild dieser besonderen Stadtgestaltung, welche mittlerweile schon weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. „Ich freue mich, dass unsere Stadt wieder in frühlingshaftem Glanz erblüht. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Stadtgarten für ihren Einsatz und ihren Beitrag dazu, Klagenfurt immer wieder aufs Neue so schön zu gestalten.“, so Stadtgartenreferent Stadtrat Max Habenicht. Insgesamt rund 14 Tage sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derAbteilung Stadtgarten nun im Einsatz.