Betrunkene LKW-Lenkerin riss Brücke mit sich: Polizei sucht nach Zeugen

Gestern Nachmittag, gegen 16 Uhr ereignet sich in Lustenau (Voralberg) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, wobei eine augenscheinlich alkoholisierte Lenkerin eines tschechischen LKWs laut Augenzeugen auf die gegnerische Fahrbahn geriet und bei dem Versuch gegenzulenken mit zumindest zwei Straßenabgrenzungspfosten kollidiert und diese beschädigte.

Straße für zwei Stunden gesperrt

In weiterer Folge kollidierte der LKW mit einem Brückengeländer am Straßenrand und riss dieses einige Meter mit, bis dieser zum Stillstand kam. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen am LKW musste dieser abgeschleppt werden, weshalb es für über zwei Stunden zu einer einseitigen Sperre der Landesstraße L 203 kam und diese nur einseitig befahren werden konnte. Zudem entstand an dem touchierten Brückengeländer und an den Straßenabgrenzungspfosten Totalschaden.