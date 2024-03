Autos geplündert und geflohen: E-Scooter führte Polizei zum Dieb

Veröffentlicht am 6. März 2024, 08:41 / ©fotolia.com

Bedienstete der Polizei Traiskirchen führten seit 15. Jänner 2024 Erhebungen nach mehreren vollendeten und versuchten Diebstählen durch. Unversperrte Fahrzeugen im Gemeindegebiet von Traiskirchen wurden geplündert.

Polizei erkannte Dieb am E-Scooter

Als der vorerst unbekannte Täter am 16. Februar 2024 bei einem neuerlichen, versuchten Diebstahl in einem unversperrten Auto von dessen Besitzer überrascht wurde, flüchtete dieser und lies dabei seinen E-Scooter in der Nähe des Autos zurück. Der Besitzer verständigte sofort die Polzisten der Polizei Traiskirchen. Die Beamten erkannten den hinterlassenen E-Scooter aufgrund vergangener Amtshandlungen wieder und konnten den Täter, einen 29-jährigen mongolischen Staatsbürger, somit ausforschen .

13 Autos und eine Garage

Bei den akribisch geführten Ermittlungen konnten dem Mann insgesamt 13 Diebstähle aus Fahrzeugen – neun versuchte und vier vollendete Diebstähle – sowie ein versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Garage zugeordnet werden. Bei der polizeilichen Einvernahme zeigte sich der 29-Jährige nicht geständig. „Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die dortige Justizanstalt eingeliefert“, heißt es von Seiten der Polizei. Die verursachte Der Gesamtschaden beträgt rund 600 Euro.