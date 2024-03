Graz stock Bildungsbudget um 3 Millionen Euro auf

Die Novellierung des steiermärkischen Bildungsgesetzes, die im September letzten Jahres in Kraft trat, hat aufgrund fehlender Erfahrungswerte Unklarheiten hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf das städtische Budget aufgeworfen. In den vergangenen Wochen wurde das Bildungsbudget unter Berücksichtigung der ersten Erfahrungen der letzten Monate eingehend bewertet. Dabei wurde festgestellt, dass eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 3 Millionen Euro erforderlich ist, um die Leistungen der Bildungsabteilung (ABI) weiterhin zu gewährleisten. Die Erhöhung des Budgets von 58,7 Mio. auf 61,7 Mio. Euro wird durch die Verwendung von 1,86 Mio. Euro als außerordentliche Sparbuch-Behebung der ABI sowie zusätzlichen 1,14 Mio. Euro als Nachtragsbudget, das für die Gemeinderatssitzung im März geplant ist, ermöglicht.

Finanzstadtrat mit Lösung zufrieden

Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) zeigt sich mit der getroffenen Lösung zufrieden: „Wir sind erleichtert, dass die finanziellen Unsicherheiten eingehend geprüft wurden. Bereits beim Budgetbeschluss im Dezember habe ich versprochen, dass wir eine Lösung finden werden, falls es aufgrund des neuen Gesetzes zu Finanzierungslücken kommen sollte. Jetzt haben wir ein solides Fundament, auf dem wir den notwendigen Ausbauplan der Kinderbetreuungseinrichtungen in unserer Stadt starten können, für welchen wir natürlich Mittel aus dem Zukunftsfonds des Finanzausgleiches verwenden werden.“

Einsparungsschritte damit vom Tisch

Auch Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) sieht einen ersten Schritt in die richtige Richtung: „Nach hartem Kampf ist es gelungen Finanzstadtrat Eber und die Koalition zum Einlenken zu bewegen und dem Bildungsbereich die dringend notwendigen Zusatzmittel zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Geld können der laufende Betrieb und die wichtigsten Maßnahmen abgesichert werden.“ Die gravierenden Einsparungsschritte seien damit vom Tisch, so können etwa die Budgets für Schulautonomie und Subventionen wieder aufgefüllt werden, Reinigung und Instandhaltung wie gewohnt in bewährtem Ausmaß fortgesetzt werden. „Was in diesem Budget leider nicht abgedeckt ist, sind die Mittel für den notwendigen großen Wurf in der Kinderbetreuung. So können etwa keine weiteren Ausbildungsoffensiven oder Ausbauten von städtischen Gruppen finanziert werden.“ Hohensinner fordert daher weiterhin die Mittel ein, die Graz im Rahmen des Zukunftsfonds der Bundesregierung bekommen soll: „Diese Gelder sollen zusätzlich der Bildung und den Kindern zugutekommen und nicht zum Stopfen anderer Budgetlöcher verwendet werden.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2024 um 09:05 Uhr aktualisiert