Schnee kommt: Wetterwarnung für mehrere Bundesländer

Die Temperaturen in Österreich liegen seit mehr als 5 Wochen durchgehend über dem langjährigen Mittel. In den kommenden Tagen gelangen nun am Südrand eines Skandinavienhochs etwas kühlere Luftmassen in den Alpenraum. Mit Stand 6. März ruft die Unwetterzentrale Warnstufe ROT mit Schneefall für Tirol und Voralberg aus, ORANGE mit markantem Wetter für Salzburg und eine GELBE Vorwarnung für Kärnten. Der Norden und Osten Österreichs bleibt im „grünen“ Bereich.

Ausblick für die nächsten Tage

Der Mittwoch verläuft häufig bewölkt, im Westen und Süden zeitweise nass. Die Schneefallgrenze liegt an der Alpennordseite von West nach Ost zwischen 500 und 900 m. Tagsüber steigt sie hier auf 800 bis 1200 m an, generell höher ist sie im Süden. Trocken und zeitweise sonnig bleibt es vom Mühlviertel bis ins Burgenland. Der Wind dreht auf Nord bis Nordost, weht aber meist nur mäßig.

Schneefallgrenze sinkt leicht

Am Donnerstag gehen besonders vom Tiroler Unterland bis in den Osten lokal ein paar Schauer nieder, die Schneefallgrenze liegt bei 500-700 m. Bis Mittag steigt sie wieder gegen 1000 m an und der Schwerpunkt verlagert sich in den Süden. Am längsten trüb bleibt es in den zentralen Nordalpen, am meisten Sonne gibt es im Westen.

Viel Sonnenschein am Freitag

Der Freitag hat vor allem an der Alpennordseite viel Sonnenschein zu bieten, von Osttirol bis ins Weinviertel halten sich hochnebelartige Wolken. Vor allem in Kärnten lässt sich die Sonne nur zwischendurch blicken, von ein paar Flocken oberhalb von 500 bis 700 m oder ein paar Tropfen abgesehen bleibt es trocken. Der Wind dreht auf Ost bis Südost und frischt im westlichen Donauraum lebhaft auf, in den Nordalpen wird es leicht föhnig.