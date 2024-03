Preisschock: Nun werden Handy- & Internet-Tarife auch teurer

Sogenannte Wertsicherungsklauseln, auch Indexanpassungsklauseln genannt, erlauben den Anbietern, die Preise einmal im Jahr an die aktuelle Inflationsrate anzupassen. Aufgrund der gestiegenen Inflation werden diese 2024 voraussichtlich etwa 8 Prozent betragen – je nach Anbieter, berichtet die Arbeiterkammer.

5G teurer

Telefonie und Internetnutzung im niedrigen und mittleren Preissegment sind in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern nach wie vor recht günstig. Allerdings werden höhere Kosten fällig, wenn man sich für einen Premiumtarif bei einem österreichischen Anbieter entscheidet, der den Mobilfunkstandard 5G unterstützt. Die Preise für neue Geräte in allen Preiskategorien sowie allgemeine Gebührenerhöhungen haben diesen Trend weiter verstärkt.

Deswegen kommt es zur Preis­er­höhung

Wertsicherungsklauseln, auch bekannt als Indexanpassungsklauseln, gestatten es den Anbietern, die Preise einmal jährlich an die aktuelle Inflationsrate anzupassen. Aufgrund der gestiegenen Inflation fällt diese Anpassung in diesem Jahr deutlich höher aus als in den vergangenen Jahren und liegt zwischen 8,5 und 11,5 Prozent, abhängig vom jeweiligen Anbieter. Theoretisch müsste im Falle einer sinkenden Inflation auch eine Preissenkung an die Kunden weitergegeben werden, jedoch ist dies seit Einführung dieser Klauseln noch nie geschehen. Diese Indexanpassungsklauseln müssen von den Anbietern in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegt werden, was bei etwa 80 Prozent aller Handyverträge der Fall ist. Im Gegensatz zu normalen einseitigen Preiserhöhungen, die in Handy- und Internetverträgen ausnahmsweise erlaubt sind, haben Kunden bei einer Indexanpassung kein Recht auf eine kostenlose Sonderkündigung.