Würde Amira Pocher für ihre neue Liebe umziehen?

Die gebürtige Klagenfurterin Amira Pocher taucht immer wieder in Schlagzeilen auf. Nach dem Aus mit Ex Oliver Pocher, achten viele auf ihre Aussagen. Nun erzählt sie in ihrem neuesten Video, wie weit sie für eine neue Liebe gehen würde.

Podcast „Liebes Leben“

In der neuesten Folge ihres gemeinsamen Podcasts „Liebes Leben“ sprechen die Moderatorin Amira Pocher (31) und ihr Bruder Hima (33) darüber, wie weit sie für die Liebe gehen würden. Während eines gemeinsamen Spieleabends mit der Familie entschieden sich die 31-jährige Amira und ihr Bruder auch dazu, das Spiel „Wer würde eher…?“ in ihrem Podcast zu spielen. Eine der gestellten Fragen war: „Wer würde eher für die Liebe umziehen?“ Schnell zeigte Amira auf ihren Bruder. Sie selbst würde dies jedoch nicht tun.

Amira wohnt in Köln

„Da muss es sich schon echt lohnen. Wenn es wirklich gar nicht anders geht“, betonte sie im Video. Derzeit lebt sie mit ihren beiden Söhnen im Alter von 3 und 4 Jahren in Köln, ganz in der Nähe ihres Ex-Partners Oliver Pocher (46), damit beide Elternteile regelmäßig Zeit mit den Kindern verbringen können. Doch ist ein Umzug für Amira tatsächlich notwendig? Gerüchten zufolge soll ihr angeblicher neuer Partner auch in Köln wohnen.