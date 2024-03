Joggerin totgebissen: Hund soll gezielt trainiert worden sein

Den Grund für das Verhalten des „extrem aggressive Verhalten“, hat der Verein Pfotenhilfe bereits zwei Tage danach mittels Screenshots aufgezeigt. Darauf soll man sehen, wie Hund Elmo in einer offiziellen Hundeschule im Mostviertel gezielt trainiert worden sein soll, Menschen zu beißen. Daraufhin gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass die Ermittlungen von fahrlässige auf grob fahrlässige Tötung ausgeweitet werden.

Allgmeine Info: Das berüchtigte Beiß- und Angriffstraining, das die Aggressivität und Kampfbereitschaft erhöht, ist im Bundestierschutzgesetz als Tierquälerei verboten. Mit der derzeit in Begutachtung stehenden Novelle soll dies noch deutlicher in die Hundeausbildungsverordnung geschrieben werden, mit Ausnahmen, die sich in sehr engen Grenzen halten sollen. (Quelle: Pfotenhilfe)

Pfotenhilfe-Sprecher schockiert

„Wenn wir solche furchtbaren Hundeangriffe zukünftig hintan halten wollen, darf so ein Training nicht geduldet werden“, weiß Pfotenhilfe-Sprecher Jürgen Stadler. „Es kann doch nicht sein, dass hierzulande Hunde darauf trainiert werden, Menschen anzufallen, um ihnen dann halbherzig beizubringen, dies nur auf Kommando zu tun. Abgesehen davon, dass so ein Tiermissbrauch als Waffe generell äußerst fragwürdig ist, ist die Fehleranfälligkeit zu hoch und dadurch im Alltag viel zu gefährlich. Häufig sehen solche Hunde genau deshalb nichts anderes als winzige Zwinger, Transportboxen und den Abrichteplatz, wo sie ihren aufgestauten Frust an Menschen in Schutzkleidung abreagieren können. Was passieren kann, wenn derart konditionierte Hunde in Alltagssituationen auf einen Auslösereiz reagieren, hat der Fall Naarn in erschreckender Weise gezeigt. Das kann doch niemand ernsthaft riskieren wollen„, gibt Stadler zu bedenken.

„Tierquälerei wieder einmal nicht ernst genommen“

„Da wegen dieses vorsätzlichen und gemäß Tierschutzgesetz als Tierquälerei geltenden, brandgefährlichen Trainings auch zumindest einer der Hunde sofort sterben musste und den beiden anderen dieses Schicksal ebenfalls droht, hat der Verein Pfotenhilfe auch eine Sachverhaltsdarstellung gegen Kerstin N., ihre Lebensgefährtin und den Hundetrainer wegen Tierquälerei und grob fahrlässiger Tötung eingebracht. Dieses Verfahren wurde, ohne Ermittlungen, eingestellt, wodurch der Tatbestand der Tierquälerei wieder einmal nicht ernst genommen wird“, kritisiert die Pfotenhilfe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.03.2024 um 10:09 Uhr aktualisiert