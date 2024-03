Werden Sturm und GAK sich die Fan-Sektoren aufteilen?

Die Fußballsaison 2023/24 neigt sich dem Ende zu, obwohl in der zweiten Liga noch zwölf Runden ausstehen. Dennoch ist der Aufstieg des GAK keineswegs unrealistisch, da sie derzeit elf Punkte Vorsprung vor dem FAC haben. In diesem Fall würden die Rotjacken zu direkten Ligakonkurrenten des seit langem erfolgreichen SK Sturm werden – vorerst beide mit der Merkur Arena als Heimstätte.

Nach Ausschreitungen

Nach den Ausschreitungen beim letzten Aufeinandertreffen der Stadtrivalen im ÖFB-Cup im vergangenen November wurden erste Gespräche über die Sicherheitslage im Liebenauer Stadion geführt. Darüber hinaus haben auch internationale Gästefans Schwachstellen in der veralteten Infrastruktur aufgezeigt. Am Dienstag fand der angekündigte Sicherheitsgipfel statt, an dem Vertreter des SK Sturm Graz und des GAK sowie der entsprechenden Sicherheitsfirmen, der Stadt Graz und des Stadionmanagements teilnahmen. In dieser Zusammenkunft wurde ein Maßnahmenkatalog vorgestellt, der in Absprache der beiden Sportvereine die Merkur Arena den aktuellen Anforderungen des Profifußballbetriebs anpassen soll.

Wie werden die Fansektoren aufgeteilt?

Bezüglich der konkreten Aufteilung der traditionellen Fansektoren – es wird angenommen, dass eine „Nord-Süd-Lösung“ in Betracht gezogen wird – wollte GAK-Geschäftsführer Matthias Dielacher auch auf Nachfrage von MeinBezirk.at keine Details preisgeben. Nun seien die Behörden und politisch Verantwortlichen gefragt. Dielacher ist jedoch zuversichtlich, dass auf der vorgestellten Grundlage konstruktiv weitergearbeitet wird. Das Arbeitsklima zwischen den „Rotjacken“ und den „Schwoazn“ sei jedenfalls in Bezug auf diese Angelegenheiten gut, so Dielacher, der betont, dass die Vereine in Sicherheitsfragen gemeinsam agieren: „Und ich glaube auch, dass die Problematik der Politik bewusst ist und alle mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten.“

Gemäß UEFA-Richtlinien

Das Konzept sieht neben einer aktualisierten Einteilung der Sektoren auch Anpassungen an den Sektorzugängen vor. Es wurden auch Überlegungen angestellt, Glaselemente und zusätzliche Sicherheitszäune zu installieren sowie vandalensichere WC-Anlagen zu errichten. Die multifunktionale Nutzung des TV-Compounds gemäß den geltenden UEFA-Richtlinien wurde zudem als Voraussetzung für internationale Veranstaltungen diskutiert.