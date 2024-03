Große Lawinengefahr: Nach Schneemassen gibt es Warnung

Aufgrund der großen Neuschneemengen von bis zu 80 Zentimeter wurde seitens des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol für die südlichen Ötztaler Alpen die Lawinengefahrenstufe 4 und damit die zweithöchste Gefahrenstufe ausgegeben. In großen Teilen Tirols herrscht weiterhin erhebliche Lawinengefahr (Stufe 3). Mit der angekündigten Wetterbesserung samt Sonneneinstrahlung wird die Schneedecke kurzfristig (noch) störanfälliger. Dies nehmen Sicherheitslandesrätin Astrid Mair und Patrick Nairz, Leiter des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol, erneut zum Anlass, zu äußerster Vorsicht und Zurückhaltung aufzurufen.

„Müssen mit Lawinenabgängen rechnen“

„Nach den großen Neuschneemengen müssen wir damit rechnen, dass es in den kommenden Tagen vermehrt zu Lawinenabgängen kommt. Dementsprechend ist eine überaus sorgfältige Tourenplanung unerlässlich. In den kritischen Regionen sollten Wintersportlerinnen und –sportler sich über das hohe Lawinenrisiko abseits der gesicherten Pisten bewusst sein. Denn auch wenn der Neuschnee und das gute Wetter in den nächsten Tagen zu Touren und Abfahrten im freien Gelände einladen, steht die Sicherheit stets an erster Stelle“, appelliert die Landesrätin.

Große Neuschneemengen über Nacht

„In den südlichen Ötztaler Alpen mussten wir aufgrund der doch sehr großen Neuschneemengen, die über Nacht gefallen sind, die Lawinengefahrenstufe auf 4 – also große Lawinengefahr – erhöhen. Aber auch in den Regionen mit erheblicher Gefahr ist unbedingt große Vorsicht und Zurückhaltung geboten. Statistisch gesehen passieren die meisten Lawinenunfälle mit Personenbeteiligung bei Stufe 3“, so Nairz, der weiter erklärt: „Speziell im Frühjahr haben kleine Änderungen des Wetters große Auswirkungen auf die Lawinengefahr. Der vielerorts noch lockere Neuschnee wird mit der Sonneneinstrahlung oberflächennah gebunden. Dadurch entstehen neue Gefahrenstellen und gute Voraussetzungen für Schneebretter, da die Schneedecke störanfälliger wird. Es ist dann in besonnten Hängen mit erhöhter spontaner Lawinenaktivität zu rechnen.“

Maßnahmen für bestmögliche Verkehrsflüssigkeit haben gegriffen

Indes haben die heute gesetzten Verkehrsmaßnahmen von Land Tirol, Polizei und ASFINAG funktioniert. Sowohl die LKW-Dosierung bei Kufstein als auch die Kontrolle der Winterausrüstung seitens der Polizei beispielsweise bei Pettnau und Kundl haben dazu beigetragen, dass der Verkehr während der gesamten Zeit sowohl auf der Inntal- als auch der Brennerautobahn ohne nennenswerte Verzögerungen fließen konnte.

Einige Straßen gesperrt

Einige Landesstraßen in den schneefallreichen Regionen sind aktuell gesperrt. Dies betrifft mit aktuellem Kenntnisstand die B 186 Ötztal Straße zwischen Zwieselstein und Obergurgl, die L 240 Venter Straße zwischen Zwieselstein und Vent und die L 232 Ranalter Landesstraße zwischen Ranalt und Mutterbergalm. Die Lawinenkommissionen beurteilen die Situation laufend, um über die weitere Vorgehensweise hinsichtlich der Straßensperren zu entscheiden. Allen StraßenverkehrsteilnehmerInnen in den betroffenen Regionen wird empfohlen, sich vor Fahrtantritt via Verkehrsfunkfunk in den Medien bzw. auf den Websites der Autofahrerclubs zu informieren.