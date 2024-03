Speziell für Frauen: Workshops zum Thema Datensicherheit

In zwei dreistündigen Kursen werden den Teilnehmerinnen die Themen Datensicherung online & offline und Online-Sicherheit – Tipps zum Schutz Ihrer Privatsphäre nähergebracht. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Frauen, die Mitglied bei mur.at oder der AK Steiermark sind.

mur.at: 25 Jahre Unterstützung für die Szene

Seit 25 Jahren unterstützt der Netzkunstverein mur.at Kunstschaffende mit Serverplatz, E-Mail-Lösungen und Open-Source-Programmen, die sich speziell an die Kunst- und Kulturszene richten. Um die 400 Mitglieder und über 1.000 User nutzen dieses sichere, unkommerzielle und unabhängige Alternativangebot zu Google, Wordpress und Co. aktuell.

Im Kulturbereich arbeiten nach wie vor mehr Frauen als Männer, vor allem dort, wo es um Kommunikation und Administration geht. Oft tun sie das in prekären Arbeitsverhältnissen, in denen nicht nur für Aus- und Weiterbildung das Geld fehlt. Notwendige technische und digitale Skills oder neue Programme müssen in Eigenregie selbst erarbeitet werden. Mit dem Workshoprogramm, das durch eine AK-Arbeit 4.0-Förderung ermöglicht wird, soll der Umgang mit digitalen und technischen Ressourcen in einer entspannten und niederschwelligen Atmosphäre vermittelt und erleichtert werden.

Mitgliedschaft bei mur.at und der AK-Steiermark

Mitglied der Arbeiterkammer sind alle, die sich in einem Beschäftigungsverhältnis befinden, egal ob Vollzeit, Teilzeit, geringfügig beschäftigt oder im Rahmen einer Lehre. Der AK-Mitgliedsbeitrag wird vom Lohn oder Gehalt abgezogen, muss also nicht extra beglichen werden. Die Mitgliedschaft beim Verein mur.at kann schnell und unkompliziert auch während des Jahres beantragt werden. Der solidarische Mitgliedsbeitrag SoMiBe ist freiwillig und kann jedes Jahr nach eigenem Ermessen beglichen werden.

Gleichstellung, Gender und Digitales: der Verein nowa

Der überparteiliche und gemeinnützige Verein nowa wurde 1995 gegründet, um die Teilhabe und die Gleichstellung von Frauen* zu stärken. Der Verein führt Bildungsangebote für Erwachsene in Graz und in den Regionen durch und managt nationale und internationale Projekte in den Bereichen Gleichstellung, Gender, Bildung & Teilhabe sowie Digitales.